Киев, 18 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Власти Украины приостановили импорт мяса птицы из Австрии из-за опасений по поводу птичьего гриппа, заявил глава государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпотребслужба) Владимир Лапа, сообщает 18 ноября Reuters.

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«Мы приостановили импорт птицы и продуктов птицеводства из Австрии из-за птичьего гриппа и запросили дополнительную информацию», — сказал Лапа, не вдаваясь в подробности.

Напомним, 17 ноября Франция повысила уровень угрозы птичьего гриппа, так как вирус был обнаружен в восьми европейских странах, включая Швейцарию и Германию, где были найдены мертвые дикие птицы.

В Австрии эксперты обнаружили новую форму вируса птичьего гриппа, которая отличается высокой способностью к распространению среди домашней и дикой птицы.