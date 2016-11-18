Москва, 18 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. «Газпромнефти» поручено обеспечить дополнительные поставки бензина в Москву и Московскую область с января по апрель 2017 года. Дополнительные поставки могут производиться за счет экспортных поставок «Роснефти» и «ЛУКойла». Такие рекомендации дало Минэнерго РФ, сообщили в министерстве.

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«Газпромнефти» было рекомендовано обеспечить дополнительную поставку автомобильного бензина в январе — апреле 2017 года в Москву и Московскую область за счет ресурсов автомобильного бензина, поставляемого «НК «Роснефть» (включая «АНК «Башнефть») и «ЛУКойлом» в экспортных направлениях, а также сохранить направления поставок ресурсов автомобильного бензина АО «Газпромнефть-ОНПЗ» на внутренний рынок РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы Минфина РФ Ильи Трунина, в условиях ценового прогноза по нефти 40 долларов за баррель рост акцизов на бензин приведет к тому, что цена на него в 2017 году вырастет не более чем на 1 рубль 30 копеек.

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