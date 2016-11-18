Ярославль, 18 ноября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намерено завершить строительство индустриального парка в Гаврилов-Ямском районе. Как сообщил и.о. директора департамента инвестиционной политики региона Борис Тамаров, в 2017 году планируется разработать проектно-сметную документацию на полное завершение работ.

Gavyam.ru Гаврилов-ямский технопарк

Вопрос перспективы существования гаврилов-ямского технопарка обсуждался в ходе заседания комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Технопарк в Гаврилов-Яме начинался в 2010 году. В 2012 году его должны были ввести в строй, но стройка была заморожена. С тех пор эти корпуса одиноко возвышаются в чистом поле — как памятник бесполезности или чьей-то предприимчивости.

«Промпарк строился по программе моногородов и в связи с прекращением финансирования достроен не был. На сегодняшний день зарегистрирован как объект незавершенного строительства. По указанию правительства Ярославской области на следующий год запланирована разработка проектно-сметной документации на завершение строительства. В частности, будет разрабатываться ПСД по инженерной инфраструктуре — там инженерной инфраструктуры нет никакой, в том числе электрической, теплоснабжающей», — пояснил Борис Тамаров.

По его словам, ориентировочная стоимость проекта — порядка 400 млн рублей. Борис Тамаров подчеркивает — эти средства требуются на строительство всей инфраструктуры парка: инженерной, транспортной. Однако в планах правительства есть одна существенная проблема: источник финансирования пока не определен.

«Мы работаем по нескольким направлениям, в том числе по Фонду развития моногородов. Но это вопрос следующего года, поэтому мы просим дать нам время, чтобы оценить точные расходы», — попросил депутатов Борис Тамаров.

При этом, как отмечает Борис Тамаров, несколько инвесторов уже высказывали намерения достраивать технопарк своими силами — но при условии наличия готовой ПСД. За это они могли бы получать льготы по аренде.

Однако в последние годы региональные власти нередко говорили об инвесторах для гаврилов-ямского технопарка. Упоминали, что и соглашения уже подписаны. Но дальше разговоров дело пока не шло. Сколько федеральных и региональных средств было вложено в недострой, неизвестно. По данным СМИ, всего по данной программе, включавшей в себя строительство технопарков в Гаврилов-Яме и Тутаеве, было потрачено около 1 млрд рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне СК возбудил уголовное дело в связи с исчезновением миллиарда рублей, выделенных на строительство фармацевтического завода в Ярославской области с участием средств Роснано.

Что интересно: члены комитета по экономической политике Ярославской областной думы не задали ни одного вопроса по этому индустриальному парку. Не высказали и сомнений относительно успешности замыслов департамента.

В настоящее время в Ярославской области всего 5 индустриальных парков: 4 государственных, 1 муниципальный. Два расположены в Ярославле, по одному — в Тутаеве, Рыбинске и Гаврилов-Яме.