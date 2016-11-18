Киев, 18 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Украинский оппозиционный политик, лидер Радикальной партии Олег Ляшко вызвал на дебаты руководителя фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Он сделал это в своём Facebook.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

Свой призыв Ляшко начал с того, что Тимошенко ни разу в течение недели не выступила в украинском парламенте. «Молчит, как в рот воды набрала. А если и отвечает, то из своего партийного бункера, прячась от неудобных вопросов», — написал он.

По мнению Ляшко, как лидер Тимошенко обязана выражать свою позицию открыто. При этом он в очередной раз назвал Тимошенко человеком, «связанным с Россией» и с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Лидер не может бояться и прятаться! Поэтому я вызываю Юлию Тимошенко, руководительницу фракции «Батькивщина», дважды премьер-министра Украины, лучшую подружку Путина на публичные дебаты на любом канале в любое время», — написал он.

Дебаты, по словам украинского депутата, нужны, чтобы Ляшко мог открыто сказать своему оппоненту, как народ устал от «её мегабрехни, цинизма и фарисейства». Ляшко обещал фактами доказать многолетнее сотрудничество Тимошенко с российским президентом.

«Я прикончу эту нафталиновую московскую кукушку на любом эфире», — пообещал он.

Депутат согласился даже в порядке исключения явиться для дебатов на канал «Интер». А если Тимошенко откажется, значит, ей страшно встречаться с Ляшко, и она — не лидер.

В этой связи депутат припомнил, что приглашал на дебаты также и президента Украины Петра Порошенко. Но глава государства избегает этого формата общения с Ляшко.

«Потому что они одного олигархического поля ягоды», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Ляшко потребовал лишить Тимошенко украинского гражданства. «Я обращаюсь с требованием к президенту Порошенко лишить Тимошенко украинского гражданства за антигосударственную деятельность», — сказал он.