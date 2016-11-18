Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум.

Футбольный клуб «Ростов» вместе со стартом продаж билетов на игру Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» выпустил атрибутику. Но партия оказалась бракованной. Ошибки были сделаны как в названии донского клуба, так и в написании города Мюнхен, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

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Производитель-виновник пообещал сделать работу над ошибками и к матчу выпустить партию шарфов без брака. Атрибутику можно будет обменять в фирменном магазине желто-синих, который расположен у касс ростовского стадиона «Олимп-2».

Продажа билетов на заключительный домашний поединок Лиги чемпионов УЕФА началась накануне. Минимальная цена на встречу, которая пройдет 23 ноября на поле ростовского стадиона «Олимп-2», составляет 2 тыс. рублей. В течение трёх дней возможность приобрести билеты есть только у владельцев сезонных абонементов. С 20 ноября продажа будет открыта для всех желающих.

Как уже сообщало ИА REGNUM , «Ростов» провел три игры в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Две встречи жёлто-синие уступили соперникам из «Баварии» (Мюнхен) со счетом 0:5 и «Атлетико» (Мадрид) с результатом 1:2. С голландским ПСВ донской клуб сыграл вничью — 2:2, ответный матч пройдет 6 декабря на выезде. Пока «Ростов» располагается на 4 месте в группе С, набрав одно очко. Столько же у соперников из Нидерландов, они строчкой выше. Испанцы — лидеры группового этапа — гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.