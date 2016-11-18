Калуга, 18 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2016 года на 16,6% увеличилось количество иностранных граждан, прибывших на территорию Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 ноября в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным управления по вопросам миграции регионального УМВД России, с начала года на миграционный учет поставлены более 180 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства (за 10 месяцев 2015 года — 153 793), а снято миграционного учета 116 013 человек. 282 человека выдворено за пределы Российской Федерации из Калужской области, из которых 236 — принудительно.

В рамах оперативно-профилактических мероприятий «Регион-Магистраль», «Нелегальный мигрант», «Нелегал-2016» проверены предприятия и организации, а также места возможной концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Из 7810 проверенных иностранных и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовою деятельность.

Между тем, миграционная практика показывает, что в основном, незаконные мигранты — это люди молодого и среднего возраста, которые приезжают в Россию с двумя целями: приобрести право на легальное пребывание в стране, обретя постоянное местожительство, либо с целью временной трудовой деятельности. Почти 90% незаконных мигрантов прибывает в Российскую Федерацию из стран СНГ, остальные — из стран дальнего зарубежья, в основном из Юго-Восточной Азии.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, известную калужскую правозащитницу Татьяну Котляр правоохранительные органы Обнинска обвиняют в злостном нарушении миграционного законодательства. Сама Котляр не скрывает, что безвозмездно зарегистрировала в своей квартире более тысячи человек, в основном мигрантов из Средней Азии, а также приехавших в Россию по Государственной программе переселения соотечественников и украинских беженцев. Между тем, 4 ноября силовики официально уведомили правозащитницу о подозрении в совершении преступления. По второму уголовному делу Котляр вновь подозревают в фиктивной регистрации приезжих. За шесть месяцев 2015 года Котляр «приютила» у себя 187 человек. За фиктивную регистрацию иностранцев женщина может на три года лишиться свободы, правда сама Котляр надеется, что ей опять удастся отделаться штрафом.