Вашингтон, 18 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Американский актер Роберт Дауни-младший, исполнитель главный ролей в серии фильмов «Железный человек» и «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи, выступит режиссером сериала. Компания актера Team Downey уже заключила договор с Sonar Entertainment, сообщает Deadline.

Gage Skidmore Роберт Дауни-младший

Телесериал под названием «Сингулярность» станет первым совместным проектом Дауни-младшего и компании братьев Холми. В главной роли снимется Энтони Майкл Холл, известный участием в проектах «Клуб «Завтрак» и «Мертвая зона». Постановщиком пилотного эпизода станет сам Дауни-младший. Сюжет сериала пока не раскрывается.

Интерес Роберта Дауни-младшего к телепроектам был замечен не раз. В частности, актер рассматривал возможность участия в новом шоу НВО, куратором которого является Ник Пиццолатто, создавший «Настоящего детектива». В настоящее время Team Downey ведет работу над сериалами «Тела» и «Багдадский кантри-клуб» для Hulu и Warner Bros.