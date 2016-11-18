Москва, 18 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Риторика лидеров ОПЕК в последнее время стала достаточно позитивной. Полагать, что это просто ничем необоснованные вербальные интервенции, не стоит, аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Нефтяная скважина

«За всеми этими многочисленными переговорами, которые сейчас активно ведутся, похоже, есть какие-то позитивные сдвиги. Просто так разгонять ожидания рынка, чтобы потом ничего не подписать, вряд ли было бы разумным поведением, так как грозит обвалом цен. Самое важное, что Саудовская Аравия дает позитивные оценки. Правда, все это пока не дает поводов для значительного роста цен. Просто, поддерживает их выше 45», — пояснил Полховский.

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«Скорее всего, нефть будет торговаться в коридоре 45−50 до встречи ОПЕК+. У нижней границы контракты Brent будут активно покупаться, и ближе к 30 ноября могут подняться к верхней границе. А дальше уже все будет зависеть от исхода встречи. Либо назад к $40, либо к $60», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 18 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику, вызванную значительным удорожанием доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:46 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,54% — до 46,24 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,81% — до 45,05 доллара за баррель.