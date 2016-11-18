Оренбург, 18 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя Ассоциации адвокатов «Первая коллегия адвокатов» города Оренбурга Дениса Хузиахметова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева. Дело, получившее широкий резонанс, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Оренбургский районный суд для рассмотрения по существу.

verkeorg Суд

Хузиахметов обвиняется мошенничестве с использованием служебного положения; покушении на мошенничество в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере.

Читайте также: В Оренбурге заключен под стражу председатель Первой коллегии адвокатов

Стоит отметить, сам Денис Хузиахметов не признает свою вину в совершении коррупционных преступлений. Срок его содержания под стражей продлен до 2 декабря 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Денис Хузиахметов задержан 20 марта 2016 года во время передачи ему части денег. По версии следствия, в 2015—2016 годах мужчина с целью личного незаконного обогащения обманул двух своих клиентов. У одного из них он похитил 1 млн рублей, пообещав решить вопрос о снижении уголовного наказания. У другого потерпевшего обвиняемый требовал деньги в сумме 7,5 млн рублей за решение вопросов по уголовному делу за налоговое преступление. Причем половину денег он легализовал, создав видимость их получения взаймы.