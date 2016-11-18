Каракас, 18 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Венесуэла и Китай будут вместе увеличивать добычу нефти в южноамериканской стране. Так, в четверг, 17 ноября в Каракасе венесуэльский министр нефти Эулохио дель Пино и председатель совета директоров китайской нефтегазовой корпорации CNPC Ван Илинь подписали соглашение об увеличении инвестиций в нефтяную промышленность Венесуэлы. Об этом сообщает газета El Universal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Сумма инвестиций составит $2,2 млрд. При этом стороны планируют нарастить добычу венесуэльской нефти примерно на 280 тыс. баррелей в сутки. Эти средства направят на завершение строительства нового нефтеперерабатывающего завода Jie Yang в Китае мощностью в 400 тыс. баррелей нефти в сутки, который будет перерабатывать 70% нефти из южноамериканской страны.

Также деньги потратят на увеличение добычи черного золота тремя совместными предприятиями в Венесуэле (Petrozumano, PetroUrica и СП Sinovensa), заявил дель Пино. Что касается первого совместного предприятия, то в его развитие вложат $225 млн, чтобы увеличить нефтепроизводство на 15 тыс. баррелей нефти в сутки. Средства будут перечислены со счета нефтяного фонда Банка Развития Китая, отмечает газета. В случае с PetroUrica одобрены инвестиции в размере $500 млн с тем, чтобы повысить нефтеотдачу до 30 тыс. баррелей в сутки. Планируется, что еще часть средства вложат в СП Sinovensa для повышения добычи нефти до 230 тыс. баррелей, также будут проводить расширение этой компании.

По итогам подписания соглашения, которое состоялось в официальной резиденции президента Боливарианской Республики — Дворце Мирафлорес, глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что благодаря сделке с Китаем добыча нефти будет увеличена до 800 тыс. баррелей в сутки.

Важно отметить, что это соглашение между Венесуэлой и Китаем было заключено на фоне того, что Каракас выступает одним из инициаторов сделки по заморозке уровня добычи нефти странами-экспортерами черного золота. Сам Николам Мадуро не раз высказывался о том, что приемлемая цена на энергоноситель — $70 за баррель. Так, на неформальной встрече в Алжире члены картеля, в который входит Венесуэла, договорились заморозить уровень добычи нефти на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Окончательное решение ОПЕК объявил на заседании 30 ноября. Члены картеля надеются на присоединение к инициативе и России.

Напомним также, что в начале ноября текущего года нефтегазовая венесуэльская компания PDVSA заключила договор с отечественной Delta Petroleum, а также с индийской ONGC Videsh Limited о финансировании $1,4 млрд Petrolera Indovenezolana и Petrodelta. Соглашение было подписано в связи с планами венесуэльских властей нарастить добычу нефти. Основная часть средств — $1,13 млрд — поступит от Delta Petroleum для Petrodelta, который планирует добывать 110 тыс. баррелей нефти в сутки. Еще $318 млн предоставит индийская компания для Petrolera Indovenezolana в рамках по наращиванию производства в объёме 40 тыс. баррелей в день. Таким образом Венесуэла хочет увеличить ежедневные поставки своей нефти в Индию до 300 млн баррелей, потому что эта страна в текущем году показала самый большой прирост потребления нефтяного сырья (7%), а это больше, чем даже у Китая.

Как писало ИА REGNUM, на территории Венесуэлы расположены крупнейшие в мире геологическими запасами черного золота. Однако на фоне обвала цен на нефть экономическое положение страны оставляет желать лучшего. Сегодня страна находится на грани экономического коллапса, за который львиную долю ответственности несет правительство. Так, ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подготовило список нефтегазовых компаний и их экономического положения, венесуэльской PDVSA был присвоен статус выборочного дефолта SD.

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