Иваново, 18 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Ивановской области проходят мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Михаила Дудина. В областном центре 18 ноября состоялось открытие бюста поэта. В мероприятии участвовал губернатор региона Павел Коньков, передаёт корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Ивановской области Памятник поэту Михаилу Дудину в Иванове

Бюст поэта установлен в Литературном сквере на улице Демидова. Его автором является ивановский скульптор Владимир Острижнов. Скульптурное изображение отлито в бронзе, постамент выполнен из гранита. Высота скульптуры составляет порядка 2,5 метров, вес немного превышает сто килограмм. Бюст изготовлен за счёт благотворительных взносов. Монтаж и установка монумента осуществлены муниципалитетом.

Добавим, что бюст Михаилу Дудину стал третьим в числе скульптур ивановским поэтам-фронтовикам. Ранее в Литературном сквере установлены Николаю Майорову и Алексею Лебедеву. В числе почётных гостей на открытии монумента присутствовали брат поэта Юрий Дудин и его внук Андрей Кочнев.