Будапешт, 18 ноября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Представители Европейской комиссии (ЕК) заявили, что судебное разбирательство в отношении властей Венгрии, заключивших договор с компанией Росатом на строительство двух ядерных реакторов, было прекращено, сообщает 18 ноября Reuters.

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Представители ЕК заявили, что производство по делу о строительстве двух новых ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» прекращено 17 ноября.

Напомним, 24 февраля 2015 года Европейский союз заявил о намерении начать антимонопольное расследование контракта России и Венгрии по строительству дополнительных энергоблоков на АЭС «Пакш».

Венгрия планирует строительство двух российских реакторов типа ВВЭР — 1200. Общий бюджет проекта составляет $13,2 млрд, 80% финансирования предоставит Россия, а 20% — Венгрия. Начало строительства назначено на 2018 год. Работы по созданию первого реактора будут завершены в 2025 году, второй реактор будет введен в эксплуатацию в 2026.