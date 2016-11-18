Ярославль, 18 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. За 3 квартал 2016 года на предприятия и в организации Ярославской области уволенных оказалось почти на 922 больше, чем принятых: взяли 22 837 человек, а уволили 23 759. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Дворники

Наибольшему оттоку работников подверглись обрабатывающие производства — минус почти 400 человек. Производственные площадки потеряли в среднем на 100 работников больше, чем наняли новых.

«Здесь работают разные факторы, в т.ч. сезонный. Например, в сфере производства и распределения электроэнергии на 300 человек больше приняли, чем уволили», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела статистики труда, образования, науки и инноваций Ярославльстата Наталья Синицина.

Отдельно стоит отметить заметную разницу между количеством уволенных и принятых работников в социальной сфере. Педагогических работников прибыло на 500 человек. Специалисты Ярославльстата связывают это с началом учебного года.

А вот медиков и соцработников уволили на 300 человек больше, чем приняли новых. К слову 75% работников увольняются по собственному желанию, 3,6% по сокращению, 8,7% по соглашению сторон.