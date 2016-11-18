Воронеж, 18 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Концерт писателя-сатирика Михаила Задорнова, запланированный на 29 ноября в Воронеже, отменен из-за болезни артиста. Об этом сообщает ТРК «Свик-ТВ».

Daria Pichugina Михаил Задорнов

«До последнего воронежские поклонники надеялись побывать на концерте юмориста, но стало известно, что он не состоится, — говорится в сообщении. — Билеты можно сдать по месту приобретения».

Другие подробности не уточняются.

5 октября сатирик Задорнов сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте», что он был вынужден отменить часть своих концертов, назначенных на этот год, из-за болезни. Никаких подробностей или характера заболевания артист не стал раскрывать, мотивируя такую секретность нежеланием «вызывать слюну у желтушочных журналистов».

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