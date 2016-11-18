Краснодар, 18 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Краснодаре растет количество претендентов на участие в конкурсе на должность главы краевой столицы. Необходимый пакет документов конкурсную комиссию предоставили еще два кандидата. Как уточнил ИА REGNUM 18 ноября начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Олег Зубрицкий, на сегодняшний день по состоянию на 10:00 часов всего о своем намерении бороться за место градоначальника изъявили желание бороться девять человек.

Krd.ru Мэрия Краснодара

Последними документы подали 32-летний временно неработающий Евгений Ильин, технический директор ООО «Лабиринт» Александр Терский и председатель Межотраслевой коллегии адвокатов Краснодарского края Максим Филипповский.

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Первый претендент на пост мэра Краснодара заявился на конкурс

Как сообщало ИА REGNUM, первым претендентом на пост главы Краснодара стал Евгений Первышов. Принять участие в конкурсе ему посоветовал губернатор края Вениамин Кондратьев. На сегодняшний день Первыщов исполняет обязанности мэра Краснодара. Ранее — до ноября 2015 года — он занимал должность заместителя главы кубанской столицы.

Следом за ним необходимые документы в конкурсную комиссию подали краснодарский бизнесмен, директор ООО «Доступные продукты» Андрей Мошура, начальник отдела городской избирательной комиссии Краснодара Борис Кузьмин, генеральный директор ООО «АТК» Михаил Мозговой, гендиректор ООО «Компас-Класс» Игорь Гуляев. Претендует на высокий пост и многодетная мать Елена Тихонова, работающая воспитателем в детском саду.

Старт конкурса по отбору кандидатур на должность главы краевого центра был объявлен на внеочередном заседании городской думы 6 октября. Кандидатов, которые пройдут во второй тур, конкурсная комиссия определит 6 декабря. Их должно быть не меньше двух. Имя нового главы города депутаты озвучат на ближайшем после проведения конкурса заседании городского парламента.