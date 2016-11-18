Москва, 18 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Минфин поможет найти дополнительные ресурсы для пополнения региональных бюджетов и выполнения социальных обязательств субъектами РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил министр финансов Антон Силуанов во время пленарного заседания Госдумы, отвечая на вопрос о прозвучавшем ранее предложении сократить объёмы бюджетных кредитов, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию в ряде регионов — таких, как Хакасии, Мордовии и Астраханской области.

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«С учётом обсуждения бюджета в первом чтении в бюджетном комитете, было высказано предложение об увеличении объёма бюджетных кредитов в следующем году. И мы готовы здесь во втором чтении работать с точки зрения изыскания дополнительных ресурсов для решения этой цели», — заявил Силуанов.

Комментируя вопрос депутата Олега Шеина («Справедливая Россия») по конкретно Астраханской области, отношение долга которой к собственным доходам достигло отметки в 150%, Силуанов подчеркнул, что уже существуют договорённости о новых источниках пополнения областного бюджета.

«Что касается Астраханской области, то мы встречались и с губернатором Астраханской области, и с одним из крупнейших налогоплательщиков, который ведёт на шельфе Астраханской области, и договорились о том, что начиная со следующего года будет изменен порядок уплаты налога на имущество, и будут дополнительные ресурсы — не менее 1 млрд рублей — в следующем году поступать в бюджет Астраханской области для улучшения балансировки и выполнения обязятальств», — подчеркнул министр.

В 2016 году в 57 регионах соотношение долга к собственным доходам превысило отметки 50−60%, в 14 регионах — отметки в 100%, в трех регионах — Хакасии, Мордовии, Астраханской области — достигает отметки 150%.