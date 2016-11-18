Москва, 18 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Участница скандально известных гонок на автомобиле Gelandewagen Мара Багдасарян, задержанная в ноябре за нарушение правил парковки, просила суд отменить решение об административном аресте. Однако жалоба девушки была отклонена, передает 18 ноября Рен ТВ.

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Савеловский суд Москвы рассмотрел апелляцию, поданную Багдасарян на решение судьи мирового участка 352, согласно которому она получила 14 суток ареста и 185 часов обязательных работ в дополнение к ранее назначенному наказанию. Решением суда административный арест «гонщицы» признан законным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности по итогам рассмотрения шести административных дел Маре Багдасарян назначили наказание в виде 595 часов обязательных работ и 24 суток ареста, также ей необходимо отплатить штраф. В суд поступил 51 материал в отношении девушки. Ранее она проходила свидетелем по уголовному делу о гонках «золотой молодежи» на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen по ночной столице.