Москва, 18 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Торги по рублю накануне проходили в колебаниях в соответствии с нефтяными ценами. Котировки черного золота находятся на уровне $46,2. Есть неопределённость в ожидании договоренностей между странами-экспортёрами об ограничении добычи и на фоне встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии, отметил аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

ИА REGNUM Доллар

«Между тем, росту нефтяных цен препятствует феноменальное укрепление доллара. Индекс доллара DX превысил отметку 101 пункт — многолетний максимум с 2003 года. Это связано с повышением вероятности до 91% роста ставки ФРС в декабре. Однако сегодня, 18 ноября, возможна остановка движения после роста, на фиксации прибыли при закрытии недели», — пояснил Гойхман.

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«Российская валюта находится под давлением из-за общего повышения доллара. Наиболее вероятный диапазон движения рубля к доллару на сегодня — 64−65,50 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 ноября, биржевой курс рубля в начале торгов снизился к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Так, на открытии торгов Московской биржи (с 10:00 мск) доллар США повысился на 28 копеек и составил 65,08 рубля. Биржевой курс евро повысился на 20 копеек — до 69 рублей. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,54% — до 46,24 доллара за баррель.