США, 18 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В городе Дайерсберге (штат Теннесси, США) во время детского праздника неизвестные открыли стрельбу: убита мать виновника торжества — двухлетнего мальчика, передаёт телеканал NBC.

Ooo-fenix.ru Кровавое пятно

Вечеринка была посвящена дню рождения ребёнка. Внезапно неизвестные открыли огонь: 21-летняя мать именинника погибла, ещё семь человек, в том числе шестилетний мальчик — ранены.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Пострадавшие госпитализированы.