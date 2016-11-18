Мурманск, 18 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Мурманской области расследуется уголовное дело по факту хищения чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Мурманской области, главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Аметист» при начислении отпускных незаконно перечислила себе почти 500 тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В дальнейшем она сняла эту сумму с банковского счёта и распорядилась ей по собственному усмотрению, — отметили в ведомстве. — По данному факту по материалам прокурорской проверки следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело».

По данным прокуратуры, женщина подозревается в мошенничестве. «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — подчеркнули в прокуратуре.

Отметим, это не первый случай мошенничества, когда используется служебное положение. Так, летом текущего года стало известно о сотруднице банка в Мурманской области, похитившей миллион из банкоматов.

Как сообщало ИА REGNUM жительница Мончегорска с 2012 по 2016 год регулярно присваивала денежные средства, оставая