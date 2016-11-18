Рязань, 18 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Бывший председатель правления рязанского «Ринвестбанка», задержанный на днях по подозрению в многомиллионном хищении, арестован решением суда Советского района Рязани от 17 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Экс-председатель банка проведет под стражей 1 месяц и 30 суток — то есть до 15 января 2017 года включительно.

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С ходатайством об аресте именно на такой срок в суд обратилось следствие. Следователь аргументировал необходимость ареста бывшего банкира тем, что он подозревается в совершении заранее спланированного тяжкого преступления, в связи с чем может скрыться от предварительного следствия и суда, а также, находясь на свободе, оказать воздействие на свидетелей и иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию. Прокурор также поддержал это ходатайство.

Подозреваемый и его защита возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, ходатайствовали перед судом об избрании любой другой более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Суд поддержал ходатайство следствия и принял решение об аресте подозреваемого до 15 января 2017 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября МВД России сообщило о задержании в Рязани председателя правления одного из банков и его заместителя по подозрению в хищении более полумиллиона долларов США и 116 тысяч евро.

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Как выяснилось позже, задержанными оказались экс-руководители ООО РИКБ «Ринвестбанк», который летом этого года был лишен лицензии. Центробанк заподозрил организацию в проведении сомнительных транзитных операций. В сентябре 2016 года Арбитражный суд Рязанской области признал банк несостоятельным должником — по иску Центрального банка РФ.

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