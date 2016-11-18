Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Главный спортивный объект Ростова-на-Дону, который примет в 2018 году участников футбольного первенства мира, готов на треть. Донской губернатор доложил вице-премьеру Виталию Мутко о подготовке региона к мундиалю и заверил, что область от графика не отстаёт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 18 ноября.

Donland.ru Строительство «Ростов Арены»

«Готовность стадиона превышает 65%. До конца текущего года намечено завершить возведение кровли, а также определить подрядчика на создание поля стадиона. Все работы на «Ростов-Арене» идут с опережением графика», — сказал Голубев.

В октябре на стадионе начали укладывать фундамент под футбольное поле. Оно будет состоять из слоёв. Залито уже основание площадки — бетонный слой.

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В Ростове-на-Дону 45-тысячную футбольную арену накрывают кровлей к ЧМ-2018

К строительству стадиона специалисты «Крокус Интернэшнл» приступили в 2013 году. Проект предполагает возведение арены на 45 тыс. зрителей. Общая сметная стоимость объекта составила 19,3 млрд рублей, впоследствии расходы удалось сократить на 3 млрд рублей. Срок завершения объекта — 25 декабря 2017 года, но высокий темп работ позволяет говорить о более раннем окончании строительства.

Не отстаёт от графика и подготовка тренировочных баз к мундиалю, а также транспортной и гостиничной инфраструктуры. Так, по информации ростовской администрации, строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной сторон «Ростов Арены» ведется с опережением графика, срок окончания работ — ноябрь 2017 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ЧМ-2018 в Ростовской области будут готовы шесть тренировочных арен. Это ростовские «Олимп-2», «Локомотив», «Спортивный клуб Армии» и «Труд», «Торпедо» — в Таганроге, спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова — в Азове. Их оснастят точками доступа в Интернет и голосовой связью.

Напомним, что в конце августа Виталий Мутко в качестве министра спорта России посетил объекты ЧМ-2018. «Здесь пройдет пять матчей: помимо четырех основных, будет еще матч 1/8 финала, будут участвовать 16 лучших команд мира. Это уже некое другое отношение к этой игре, другой уровень людей, которые сюда приедут, гостей. В Ростове-на-Дону мы планируем три базы размещения команд, поэтому важно обеспечить безопасность», — отметил Мутко.

Футбольные баталии первенства мира пройдут в июне и июле 2018 года. Первый матч состоится 17 июня, второй — 20 июня, третий — 23 июня, четвертый — 26 июня и пятый — 2 июля.

По его словам, ещё одна «жемчужина» подготовки к мундиалю — воздушная гавань «Платов», которую строят с нуля. «Думаю, за последние 40 лет это первое строительство «с нуля» такого аэропорта. И я очень рад, что такой катализатор — чемпионат мира», — подчеркнул высокий гость.

Уже в июле взлётно-посадочная полоса длиной в 3600 метров была готова на 100% к приему и отправке воздушных судов. Не исключено, что у аэропорта впоследствии появится и вторая полоса. К запуску «Платова» должны быть подведены транспортные артерии со стороны федеральной трассы М-4 «Дон» и северной части областного центра.

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