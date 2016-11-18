Санкт-Петербург, 18 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Снегопад в Санкт-Петербурге вновь заставил город встать в многокилометровых пробках. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает серьезность заторов в 7 баллов. Как сообщает сегодня, 18 ноября, в частности, стоит Октябрьская набережная, а также проспект Обуховской Обороны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В Санкт-Петербурге заторы образовались на Заневском проспекте, Пироговской и Арсенальной набережным, на проспекте Испытателей, проспекте Энгельса, Ленинском проспекте, проспекте Стачек и проспекте Маршала Жукова. Стоит Киевское шоссе в сторону Гатчины, а также Петергофское шоссе при повороте к ЖК «Солнечный город» из-за аварии. По сообщениям очевидцев, на внутренней стороне Кольцевой автодорги произошло массовое ДТП с участием 6 машин, в итоге, скопилась пробка перед Московским проспектом.

«От Косыгина в сторону Шафировского по КАД едет снегоуборочная машина и выгребает снег с обочины на правую полосу… идиоты», — комментирует в социальных сетях автолюбитель Дмитрий Савельев. Петербуржцы жалуются и на слишком скользкое дорожное покрытие. По пути на Новосергиевку автомобиль вылетел кювет, что также спровоцировало пробку. На Малом проспекте Васильевского острова между 3-й и 4-й линиями столкнулись Nissan и Kia.

«Пробка уже есть. Объезд только по тротуару», — предупреждают горожане. На Суздальском проспекте у ЖК «Новоорловский» сразу два автобуса слетели со своих полос и развернулись на скользком асфальте. «Я по Парашютной ехал — была вода, съехал на Суздальский после поворота на Каменку — уже лед был! Их по этому и развернуло», — комментирует один из петербуржцев.

Встали трамваи в районе дома №93 по Большому Сампсониевскому проспекту. На мосту Александра Невского после столкновения один из автомобилей «запрыгнул» на отбойник, второй оказался на трамвайных путях на полосе в сторону проспекта Обуховской Обороны. В аварии попадают и те предприимчивые водители, которые пытаются объехать пробки по встречной полосе. Например, Volkswagen намеревался таким образом обойти затор на Русановской улице и влетел в «Ладу», летящую навстречу. Напомним, в выходные 19 и 20 ноября в городе, согласно прогнозам синоптиков, ожидается потепление и ливневые дожди, а также штормовой ветер до 17 м/с.