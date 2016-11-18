Магас, 18 ноября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Что мешает Ингушетии справиться с газовыми долгами? Почему растет недовольство жителей республики работой газовиков? Эти вопросы были рассмотрены в парламенте республики, сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Проблем, которые привели к создавшемуся положению в сфере оплаты услуг за потребленный газ, когда долг региона превысил уже 4,7 млрд рублей, много. В числе основных в парламенте республики назвали отсутствие приборов учета, когда платежи за газ начисляют по средней квадратуре помещения, а не по счетчику. Есть так же и факты, причем достаточно многочисленные, когда граждане устанавливают приборы учета газа, а в абонентской базе газовиков этот факт не учитывается.

Точное число вновь зарегистрированных счетчиков в республике не смог назвать даже директор ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Михаил Селехов. По его словам, процесс инвентаризации жилищного фонда населения и принятия на баланс приборов учета газа, ранее установленных и не отраженных в абонентской базе, начат только в июле текущего года.

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Газовый долг субъектов Северного Кавказа превысил 55 млрд рублей

Кроме того, по словам председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Яхьи Белхороева, большие проблемы с оплатой испытывают льготные категории населения, в частности, учителя, проживающие в сельской местности. С 2008 по 2013 год им массово поступали большие счета на оплату за потребленный газ, в которых не отражались льготы, положенные им. Несмотря на то, что вопрос по учителям поднимался неоднократно, и акты сверки между Минфином и газовиками проведены, долг так и продолжает висеть, что, по мнению Белхороева, наталкивает на мысль о возможности использования коррупционной схемы.

Есть и совсем казусные ситуации. Так, в ходе инвентаризации только в одном сельском поселении Верхние Ачалуки оказалось на 300 домов больше, чем есть на самом деле. После сверки количество лицевых счетов уменьшилось на это число домовладений, а отапливаемая площадь — на 5 тысяч кв.м. А в селении Плиево и в Сунженском районе обнаружились факты, когда долги начислялись умершим участникам Великой Отечественной войны.

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Обеспеченные жители Ингушетии не хотят платить за газ

Итогом парламентских слушаний по вопросу «О ситуации в системе газоснабжения населения и оплаты за потребленный газ в Республике Ингушетия» стало обращение к жителям республики. В нем парламентарии, отметили, что «унизительная практика проведения рейдов по квартирам и домам должников» должна уйти в прошлое.

«Уважаемые соотечественники, вы должны понимать, что ваши неплатежи становятся неплатежами республики. И это влечет за собой снижение репутации региона, значительно усложняет политику урегулирования тех вопросов, которые потом на правительственном уровне возникают в федеральном центре. Вопрос платежей — это вопрос чести, это вопрос морали, это вопрос дисциплины», — воззвали законодатели к жителям Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма задолженности пяти республик Северного Кавказа за газ в настоящее время превысила 53 млрд рублей. При этом больше половины этой суммы составляет задолженность населения — 37,9 млрд рублей, еще более 10,7 млрд рублей задолжали теплоснабжающие компании. Только в 2016 году прирост задолженности за газ в СКФО составил 6,7 млрд рублей.

Основная причина образования таких больших долгов, по мнению гендиректора ПАО «Газпром» Кирилла Селезнева, это несанкционированный отбор газа в результате подключений к системе, вмешательство в работу счетчиков, а также «особенности взаимоотношений и менталитета Северо-Кавказского региона».