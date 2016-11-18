Москва, 18 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Армен Тер-Саркисян

Неоосманская политика Турции проявила себя во время войн в Ираке и Сирии, когда Анкара начала открыто поддерживать сирийскую оппозицию, в том числе и террористические группировки. Об этом заявил председатель Национального Собрания Западной Армении Армен Тер-Саркисян, выступая на международной конференции «Неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы», которая прошла 17 ноября в пресс-центре ИА REGNUM.

По словам Тер-Саркисяна, это привело к оккупации северных приграничных районов Сирии, гуманитарной катастрофе в осажденном Алеппо и шантажу в отношении Европы по вопросу беженцев.

«Севрский мирный договор 1920 года — договор о мире, и путем ратификации этого договора, уважения и реализации всех его решений возможно установление на Ближнем Востоке устойчивого мира и истинного сотрудничества. Миссия Севрского мирного договора для региона не завершена. Лишь при уважении прав армян, ассирийцев, греков, алевитов, арабов, курдов и турков, лишь при их реализации возможно достичь в регионе справедливости и мирного сосуществования. Иные пути таят крайне опасны», — подчеркнул эксперт.