Москва, 18 ноября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Цены на нефть марок Brent и WTI поставок января 2017 году снизились более чем на 0,54%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Sadda.co Нефть

Цена нефти Brent и WTI с поставкой в январе 2017 года составляет $46,24 и $45,05 (падение на 0,81%) за баррель соответственно.

По состоянию на 11:32 мск котировки нефти ещё снизились: баррель Brent стоит $45,92, баррель WTI — $44,76.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что существуют риски краткосрочного падения цен на нефть до $15−20 за баррель.

По оценкам экспертов, нефть ослабла из-за повышения курса доллара. Доллар перешёл в наступление по всему рынку после выхода сильных экономических данных в США и выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе.