Москва, 18 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Правительство Москвы начало перечисление денег столичным префектурам для компенсации сноса владельцам незаконно возведенных построек, об этом 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых павильонов

В ведомстве отметили, что первый транш в размере 11 036,4 тыс. рублей для выплаты компенсации ООО «Природа-Илал» за снос самовольной постройки площадью 216,4 кв. м, расположенной по адресу: Строгинский бульвар, вл. 26, стр. 1., получила префектура СЗАО. Непосредственно собственнику деньги будут перечисленны после того, как префект округа выпустит соответствующее распоряжение.

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Необходимо добавить, что процедура компенсации происходит в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 декабря 2015 года. Для получения средств собственник снесенного объекта должен обратиться в префектуру соответствующего административного округа с заявлением на возмещение ущерба. Наряду с заявлением он должен представить в префектуру документы, подтверждающие прекращение его права собственности на снесенную самовольную постройку и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

«График последующих перечислений в адрес префектур будет зависеть от времени поступления заявок на компенсацию от бывших владельцев снесенных объектов. Размер компенсации определяется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Департамента экономической политики и развития Москвы. Выплата компенсаций осуществляется городскими префектурами в срок не позднее двух месяцев со дня обращения собственника», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года власти Москвы приняли решение сносить незаконные постройки на территории Москвы. В первую волну сноса «самостроем» были признаны 104 торговых объекта. В ночь на 9 февраля 2016 года в городе начался массовый снос незаконных построек, который тут же окрестили «ночью длинных ковшей». Этим дело не ограничилось, 28 июня 2016 года московский градоначальник Сергей Собянин озвучил повторные планы по сносу объектов. В этот раз под снос попадают 107 строительных объектов общей площадью 31 тысяч квадратных метров. Они расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского и ТиНАО. Решения о сносе принимались властями на основании новой редакции статьи 222 Гражданского кодекса, вступившей в силу в сентябре 2015 года: она была дополнена пунктом, который даёт право сносить в административном порядке здания, признанные самостроем. В апреле 2016 года законность действий московских властей, подтвердил Верховный суд Российской Федерации. А посему, ни протесты собственников уничтожаемой недвижимости, ни судебные иски должного действия на ситуацию не оказали.

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