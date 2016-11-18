Москва, 18 ноября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Отмена возмещения НДС экспортерам нефти и газа может подорвать финансовую устойчивость таких компаний, особенно в период изменения налогообложения этого сектора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме, отвечая на вопрос депутата Михаила Емельянова («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы уже об этом говорили, здесь нужно смотреть, к каким последствиям для наших экспортеров это может привести, поскольку финансовая устойчивость таких экспортеров просто может подорваться», — отметил он.

По словам Силуанова, отмена НДС по экспорту нефти и газа скажется на отрасли негативно. «Мы изменяем сейчас структуру налогообложения этого сектора, если мы еще отметим НДС и лишим этого источника эти отрасли, то вопросы добычи и инвестиционных планов могут быть поставлены под большой вопрос. Мы не можем поддержать эти предложения», — сказал министр.

Фракция «Справедливая Россия» настаивает на отмене возврата НДС экспортерам сырья для увеличения доходной базы бюджета.