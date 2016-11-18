Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, сыгравший вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в пятой партии матча за мировую шахматную корону, не сумел воспользоваться ошибкой противника и одержать победу. Об этом сообщает портал Chess.com.

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В ходе встречи Карлсен ошибся, записывая количество времени, оставшегося на ход, благодаря чему у Карякина появился шанс переломить ход матча в свою пользу. Однако, как подтверждает сам шахматист, он не смог этого сделать.

«Я совершаю ошибки в каждой игре, но это случается потому, что партии интересные, а давление очень высоко. Я бы не сказал, что это нормально, но так случается», — пояснил он.

Менеджер Карякина Кирилл Зангалис также считает, что у черных было преимущество. По его словам, Карлсен, игравший белыми, совершал несвойственные ему просчеты, а после грубого хода его оставалось «дожать» тактически. Однако российский шахматист пошел таким образом, что белый король избежал мата, сообщает «Лайф».

"Весь зал ахнул, когда увидел, как пошёл Сергей», — говорит Зангалис.

Карлсен, в свою очередь, признался, что результатом партии он обязан везению. Результат 2,5:2,5 стал пятой по счету ничьей. В шестой встрече, намеченной на 18 ноября, противники обменяются фигурами.

55-й матч за звание чемпиона мира по шахматам включает 12 партий. Для победы одному из гроссмейстеров необходимо набрать 6,5 очков. Если же по окончании 12 партий будет ничья, победителя определит тай-брейк.