Конькобежка Юракова заняла третье место на этапе Кубка мира
Нагано, Япония, 18 ноября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Конькобежка из РФ Анна Юракова, стартовавшая 18 ноября на втором этапе Кубка мира в Нагано (Япония), заняла третье место в забеге на 3000 метров.
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Конькобежка
Первой к финишу пришла представительница Чехии Мартина Сабликова, на второй позиции — голландская спортсменка Антуанетта де Йонг.
Конькобежка Ольга Граф, также представляющая команду России, показала 12-й результат.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано (Япония). Женщины. 3000 м.
1. Мартина Сабликова (Чехия)
2. Антойнетте-Де Йонг (Голландия)
3. Анна Юракова (Россия).