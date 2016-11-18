Нагано, Япония, 18 ноября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Конькобежка из РФ Анна Юракова, стартовавшая 18 ноября на втором этапе Кубка мира в Нагано (Япония), заняла третье место в забеге на 3000 метров.

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Первой к финишу пришла представительница Чехии Мартина Сабликова, на второй позиции — голландская спортсменка Антуанетта де Йонг.

Конькобежка Ольга Граф, также представляющая команду России, показала 12-й результат.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Нагано (Япония). Женщины. 3000 м.

1. Мартина Сабликова (Чехия)

2. Антойнетте-Де Йонг (Голландия)

3. Анна Юракова (Россия).