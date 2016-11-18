Воронеж, 18 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. 112 тысяч гектаров невостребованных земель сельскохозяйственного назначения оформлено в собственность Воронежской области, в муниципальную собственность в регионе принято еще 135 тыс. га таких участков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, эти данные привел на заседании областного правительства 17 ноября руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

До конца текущего года, как отмечалось, в собственность области будет зарегистрировано еще три тысячи га, в 2017 — 15 тысяч гектаров. В муниципальную собственность с учетом самостоятельного оформления невостребованных земель органами местного самоуправления к концу 2017 года будет оформлено еще 33 тысячи га. Из 112 тысяч га земель, оформленных в областную собственность, около 100 тысяч вовлечено в законный оборот, что составляет порядка 90% от всех областных земель сельхозназначения.

Доходы областного бюджета от арендных платежей и продажи таких земель с 2011 года и по настоящее время составили 360 млн рублей. До конца 2016 года в областной бюджет поступят дополнительные средства от реализации сельхозземель в размере 30 млн рублей, в 2017 году — в размере 150 млн рублей.

На заседании было принято решение о приеме в областную собственность 26 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2340 га, расположенных на территории Панинского муниципального района и Борисоглебского городского округа Воронежской области.

На заседании правительства также обсуждался вопрос об исполнении закона «О залоге имущества, находящегося в собственности Воронежской области». Как отмечалось, в соответствии с принятыми решениями экспертных советов, объектами областного залогового фонда и имуществом акционерных обществ со 100%-ной долей Воронежской области обеспечено исполнение обязательств шести инвесторов на общую сумму 5,3 млрд рублей. В настоящее время на территории Воронежской области осуществляют деятельность четыре инвестора, которым ранее в качестве мер государственной поддержки передано в залог областное государственное имущество. Имущество Воронежской области, высвободившееся из залога в четвертом квартале 2016 года, планируется к включению в перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2017 году.

Губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что договоры, касающиеся передачи в залог областного имущества, должны составляться таким образом, чтобы банки как можно скорее могли высвобождать имущество из залога после исполнения второй стороной условий договора.