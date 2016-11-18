Барнаул, 18 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. По итогам января-сентября 2016 года, 71% крупных и средних предприятий Алтайского края получили прибыль: ее общая сумма, как сообщает Алтайкрайстат, составляет 23,9 млрд. рублей.

Светлана Шаповалова За январь-сентябрь 2016 года алтайские сельхозпредприятия увеличили прибыль на 7,1%

Наиболее уверенно в финансовом плане чувствуют себя сельхозпредприятия региона (средний уровень прибыльности 88,9%), где прибыль увеличилась на 7,1%. Кроме того, положительные темпы роста наблюдаются в оптовой и розничной торговле (рост на 3,9%), а также — транспорте и связи (в 2,4 раза). Из предприятий обработки значительный рост прибыли (на 4,2%) наблюдается в химическом производстве (все предприятия этой отрасли являются прибыльными), в производстве транспортных средств и оборудования (на 37,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 30,2%), в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 14,7%), — информирует официальный сайт региона.

Сводный индекс промышленного производства, по итогам за 10 месяцев 2016 года, составил 101,1% к аналогичному периоду 2015 года, что на 0,3 процентных пункта выше уровня предыдущего периода. Объем отгруженных товаров увеличился на 4,8%, превысив 247 миллиардов рублей.

Между тем, в Главном управлении экономики и инвестиций проанализировали и обобщили более обширные данные — о «поведении» экономики региона за последнее десятилетие.

«Темпы роста основных показателей социально-экономического развития Алтайского края оказались более высокими в сравнении со среднероссийскими значениями. В частности, объем валового регионального продукта за последнее десятилетие увеличился в 3 раза (35,6% против 11% в 1995—2004 гг.) и превысил среднероссийский уровень на 9,5 процентных пункта. В 1,6 раза возросли объемы промышленного производства, что значительно выше среднероссийского значения (117,2%). При этом в обрабатывающей промышленности края, которая является ведущей в подотрасли, объем производства вырос в 1,8 раза (по России — в 1,4 раза). Более чем в 3 раза (до 174,9%) ускорились темпы инвестиционного роста, превысив среднероссийский показатель на 16,9 процентных пункта», — отметили ИА REGNUM в Главэкономики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2016 года индекс промышленного производства составлял 97,1%, но уже к октябрю повысился до 100,8%.

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О необходимости удержания уровня промышленного производства заявил первый вице-губернатор Александр Локтев. Выступая на расширенном заседании Союза промышленников Алтая в марте 2016 года, он, в частности, отмечал: «…может быть, удастся выйти на 100 процентов к уровню прошлого года не в первом полугодии, а первом квартале. Нужно стремиться к росту, выходить из стагнации». Этому, по его словам, способствует программа импортозамещения.

Напомним, общая сумма государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по всем направлениям составила 70,2 млн. рублей.

Наибольший объем, 56,6 млн. рублей, приходится на субсидирование краткосрочных кредитов, привлекаемых на закуп отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, а также по инвестиционным кредитам в размере 13,6 млн. рублей.