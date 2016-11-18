Ярославль, 18 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. 21−24 ноября Ярославль станет площадкой для проведения IV Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и участники форума

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 350 школьников из всех 85 регионов России. Детей будут сопровождать их наставники — около 150 человек. Ярославскую область представит команда из 21 школьника и 10 педагогов. При этом некоторые из ребят участвуют в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» уже не первый раз. Как отмечают сами школьники, форум дает им возможность познакомиться с единомышленниками со всех концов страны, услышать ведущих экспертов, посетить ключевые предприятия Ярославской области.

В преддверии форума врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с ярославской командой за чашкой чая. Ребята рассказали ему о своих исследованиях и достижениях. Работа в рамках экологических проектов особенно заинтересовала главу региона, и он предложил включить их авторов в рабочую группу по вопросам экологической безопасности при Правительстве Ярославской области.

«Следующий год объявлен Годом экологии. Готовим проект от Ярославской области по очистке Волги «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы». Направлений, где могут быть востребованы ваши знания и инициативы, в регионе много», — отметил на встрече с ребятами Дмитрий Миронов.

Основная миссия мероприятия в этом году — формирование резерва новых инженерных кадров для обеспечения конкурентоспособности государства, его технологической и экономической независимости. Работа форума будет организована по нескольким направлениям, соответствующим основным индустриям. Это технологии коммуникаций, космические технологии, технологии энергии, технологии движения, технологии материалов, технологии здоровья.

Отдельным направлением станут образовательные программы для школьников по инвестиционному предпринимательству. Параллельно с ребятами обучение будут проходить их педагоги. Также предусмотрена экспертно-аналитическая деловая программа для представителей вузов и НК-менеджеров компаний.

Особенностью форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в этом году также станет проведение в его рамках первого съезда участников общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».