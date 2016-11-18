Калуга, 18 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Депутатскую поддержку на совместном заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству и комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Виктора Борсука получили предложения по установлению в областном центре мемориальных досок почётному гражданину Калуги, заслуженному строителю РФ Вячеславу Филипповичу Аксенову и почётному гражданину Калуги, заслуженному строителю РСФСР Василию Ивановичу Домареву. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На заседании

Депутаты также одобрили предложения по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов. В данную схему предлагается включить киоск для торговли хлебобулочными изделиями в районе дома №41 по улице Ленина, киоск для торговли печатной продукцией в районе дома №350 по улице Московской, а также лоток для торговли сувенирами в районе дома №6 по улице Кирова. Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук также предложил управлению экономики рассмотреть вопрос об исключении из схемы палатки на пересечении улиц Тульской и Луначарского: вместо продажи овощей и фруктов, в палатке фактически ведётся торговля фастфудом.

На заседании были заслушаны отчёты о ходе реализации ряда муниципальных программ. Так, на осуществление программы «Развитие туризма» в 2016 году было выделено 11,4 млн рублей. За счёт этих средств были организованы и проведены конкурсы исследовательских краеведческих работ, ежегодные выставки и ярмарки по туризму, изготовлен буклет о достопримечательностях Калуги, проводились мероприятия по популяризации туристических объектов и достопримечательностей города. В 2016 году на реализацию программы по сохранению историко-культурного облика Калуги средства не выделялись.

На 2017 год запланировано выделение средств на ремонт фасадов зданий исторической части города в сумме 25 млн рублей. За счёт частных инвесторов были выполнены работы по сохранению (ремонту и реставрации) четырёх объектов культурного наследия: дом купца П.С. Ракова, дом Ченцова, дом Толмачевых и жилой дом XIX века по улице Театральной. Депутат Фёдор Боринских рекомендовал уделить особое внимание реставрации палат Макаровых, расположенных рядом с Краеведческим музеем и являющихся одной из востребованных достопримечательностей города.

На реализацию программы «Безопасность жизнедеятельности населения» депутатами было выделено 38 млн рублей. 448,5 тыс. рублей направлено на наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 458 тыс. рублей — на создание запасов средств индивидуальной защиты и приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приёму укрываемых. 1,4 млн рублей было выделено для создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения сельских населённых пунктов. 28 млн рублей направили для финансирования деятельности «Службы спасения» города Калуги.

Депутат Виктор Борсук обратил внимание специалистов управления городского хозяйства на тот факт, что после ремонта улицы Суворова не была восстановлена разметка на пешеходных переходах, в том числе расположенных рядом с образовательными и дошкольными учреждениями. Вопрос решено вынести на заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

На заседании был рассмотрен вопрос о содержании спортивных площадок и тренажёрных комплексов. Рабочей группой проведено обследование спортивных площадок и уличных тренажёрных комплексов. По результатам обследования, определена финансовая потребность на их содержание в сумме 7,3 млн рублей. Депутаты приняли решение обратиться к городскому голове с предложением, изыскать необходимые средства и включить их в бюджет Калуги на 2017 год.

В рамках заседания одобрено предложение по созданию в городской думе комиссии по анализу деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги. Основной целью деятельности комиссии станет проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности и оценки эффективности функционирования муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.