Москва, 18 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В новогодние каникулы в вотчине Деда Мороза — в Великом Устюге — побывают более 40 тыс. человек. Как показал опрос туроператоров, организованных туристов в Великом Устюге в 2016 году станет еще больше: продажи туров по сравнению с прошлым годом выросли от 10 до 20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Evgeny Новогодние каникулы

Как отмечают участники рынка, по мере приближения новогодних праздников продажи туров в Устюг будут возрастать, и мест в гостиницах на всех может и не хватить.

По сообщениям туроператоров, в основном туристы едут в гости к Деду Морозу на 3−5 дней. Средняя стоимость тура составляет от 14 до 20 тысяч рублей на человека, в некоторых компаниях с трансфером, а в некоторых без переезда. Если же тур не захватывает новогоднюю ночь, то выходит немного дешевле:

Отмечается, что туристы предпочитают туры с железнодорожными билетами, однако на момент открытия билетов, за 45 дней, мест в отелях Вотчины (резиденции Деда Мороза) и Великого Устюга зачастую уже не остается. Туроператоры отмечают, что региону не хватает мест размещения, отелей не очень много, и они имеют небольшой номерной фонд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые новогодние каникулы (с конца декабря 2015 года до 11 января 2016 года) на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге побывали около 36 тысяч гостей. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Новогоднюю ночь на вотчине зимнего волшебника встретили 1 600 человек.

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