Бангкок, 18 ноября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Южная Корея возобновила импорт мяса курицы из Таиланда после 12-летнего запрета, заявил министр сельского хозяйства Таиланда Чатчай Сарикулья, сообщает 18 ноября Bangkok Post.

Женя Чмаров Тушка курицы

12 заводов по переработке мяса курицы получили разрешение от властей Южной Кореи на поставку мяса на рынок Южной Кореи, сообщил Сарикулья. Еще 18 заводов пройдут сертификацию в начале 2017 года.

«В Южной Корее ежегодный объем импорта охлажденного и замороженного мяса курицы из Таиланда составляет 30−40 тыс. тонн. Если удастся вернуть утраченные позиции на рынке Южной Кореи, прибыль от экспорта составит около $85 млн», — сказал Сарикулья.

Напомним, импорт мяса курицы из Таиланда был запрещен в Южной Корее в 2004 году, когда в Таиланде была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.