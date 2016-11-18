Фрязино, Московская область, 18 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Щелковском районе Подмосковья на трассе «Щелково — Фряново» столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили «Агентству Москва» в областном ГУ МВД.

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По предварительным данным, в результате происшествия погибли 3 человека (водитель и два пассажира), еще двое получили различные травмы.

«В ночь на 18 ноября около 1:30 мск на 13 км автодороги Щелково-Фряново произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi и KIA, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, водитель автомобиля KIA по невыясненным пока обстоятельствам выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.