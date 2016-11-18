Москва, 18 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Перевооружение российских ракетных войск и артиллерии (РвиА) будет полностью завершено к 2020 году. Ракетный комплекс «Точка-У» уступит место «Искандерам-М», об этом рассказал 18 ноября журналистам начальник РВиА Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Kbm.ru «Искандер»

Он пояснил, что в настоящее время происходит плановое перевооружение ракетных соединений военных округов на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Комплекс, стоящий на вооружении с 2006 года, заменит собой установки предыдущего поколения «Точка-У». Матвеевский добавил, что на сегодняшний день полностью окончено перевооружение соединений Центрального военного округа, а также Южного и Восточного военных округов.

«Искандер-М» позволяет поражать малоразмерные и площадные цели на расстоянии до 500 км. К ним относятся ракетные комплексы, авиация на аэродромах, командные пункты и узлы связи.