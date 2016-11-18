Хабаровск, 18 ноября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Памятник животным, замученным хабаровскими «живодерками», появится в дальневосточной столице. Зоозащитники Хабаровска в сети Интернет объявили сбор средств на создание монумента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Лучший друг человека (Пес). 1908

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Обращение хабаровских зоозащитников в интернете о сборе средств на памятник замученным животным уже поддержали более 8 тысяч человек.

Активистка движения зоозащитников Валентина Брюханова сообщила СМИ, что работа над проектом памятника уже ведется. В центр композиции планируется поместить фигуры собаки и кошки на фоне кирпичной стены. Главным лейтмотивом памятника является осуждение жестокости в российском обществе по отношению к четвероногим друзьям.

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Когда эскиз памятника будет готов, активисты намерены обратиться в мэрию Хабаровска с ходатайством о выделении места.

ИА REGNUM сообщало, что две хабаровские студентки с особой жестокостью издевались над кошками и собаками, а видео‑ и фото кошмарных «развлечений» выкладывали на страничках в соцсетях. Общественность, возмущенная чудовищными кадрами, обратилась в правоохранительные органы. В отношении «живодерок» возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу. Помимо жестокого обращения с животными их подозревают в издевательствах над людьми и экстремизме. Адвокаты «живодерок» намерены обжаловать их арест.