Якутск, 18 ноября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Малый бизнес Якутии получит налоговое послабление. На совещании по предпринимательству при главе республики принято решение снизить налог по упрощённой системе с 6 до 3%, сообщил в своём Facebook председатель постоянного комитета регионального парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Изменения будут применены пока на три года, но зато для всех предпринимателей. «Пока даже не верится… Надо брать под контроль реализацию данной договоренности. Чиновники попытаются ее замылить или перевернуть с ног на голову», — отметил депутат.

Существует и другая сторона медали: при снижении налога из бюджета Якутска выпадает порядка 400 млн рублей доходов, и эту сумму городу необходимо компенсировать. «Наше предложение было — снизить УСНО и увеличить отчисления муниципалитетам 1 группы по НДФЛ на 5%, — пояснил Виктор Фёдоров. — Предложение по снижению приняли, предложение по увеличению — нет. Вот из-за этого двойственное ощущение — и хорошо и не очень… Но всё же поручение рассмотреть механизм компенсации выпадающих доходов дан.

Политолог Виталий Обедин опасается, что если муниципалитетам не компенсировать выпадающие доходы, то инициатива по мнижению налога может оказаться бесполезной: «Начнут ведь отыгрываться — на ставках земельного налога, на стоимости размещения НТО, на дефляторе по ЕНВД… да мало ли что придумают».

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости снизить налог по упрощённой системе с 6% хотя бы до 3%, а ещё лучше в 6 раз, ранее заявляла заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при главе Якутска, председатель городского союза торговых работников Ирина Котенко. «Уменьшать полностью на всю республику надо налоги, и тогда регион станет привлекательней для инвесторов», — отмечала она, также считая необходимым сделать региональный повышающий коэффициент к2 не единицу, а 0,3 — 0,5, как в других регионах.

Она также заявляла, что из-за падения покупательской способности и высокого уровня налогообложения в Якутске массово закрываются розничные магазины.

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