Екатеринбург, 18 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура назвала виновных в отключении электроснабжения жилого района Уралмаш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Напомним, утром 15 ноября погас свет на Уралмаше и на части жилого района Эльмаш. 117 тысяч горожан остались без электричества, у многих оно пропало более чем на 12 часов. ЧП на электросетях повлекло за собой и перебои с отоплением. У многих оно пропало, а некоторые граждане заявили о разморозке системы и о том, что у них полопались батареи.

Кто же виновен в этом коллапсе, разбиралась прокуратура. Предварительно установлено, что возможной причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками «МРСК Урала». Именно на балансе этой компании находится поврежденное оборудование.

Сейчас прокуратура требует от полиции начать доследственную проверку по факту ЧП. А некоторые эксперты уже предрекают новые подобные аварии. Энергетические компании заявляют о многомиллиардных вложениях в ремонт электросетевого комплекса и в строительство, но часть наблюдателей уверены: износ оборудования в этой сфере близко к критическому, и новых аварийных отключений не избежать.