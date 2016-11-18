Москва, 18 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Существуют риски краткосрочного падения цен на нефть до 15−20 долларов за баррель. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, такие данные привел глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

M1kha Добыча нефти

«Мы проанализировали практически всех экспертов мирового уровня, это десятки крупнейших экспертов. Я думаю, мы сегодня можем сделать вывод: долгосрочного всплеска цен на нефть больше не будет, сланцевая нефть просто этого больше не позволит», — сказал парламентарий.

«Но существуют риски краткосрочного падения цен — вплоть до 15−20 долларов за баррель», — заявил Макаров. «Это реальность, с которой мы должны считаться», — указал он.

Россия пока по-прежнему зависит от нефти, меньше чем раньше, но все равно зависит, отметил глава комитета Госдумы.

В Госдуме идет обсуждение проекта федерального бюджета на 2017−2019 гг.