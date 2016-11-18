Астрахань, 18 ноября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Астрахани метель и снегопад, о которых предупреждали синоптики, застали многих автолюбителей врасплох. По данным областного управления МВД, только за прошедшие сутки в областном центре было зафиксировано свыше 110 аварий. Это в три раза больше обычного. Травмы в автоавариях — небольшие ушибы — получили несколько человек.

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Причиной ДТП стали не только погодные условия, но и летняя резина, сменить которую успели далеко не все владельцы железных коней, передает телеканал «Астрахань 24».

На борьбу с гололедом и снегом на улицы города вышла спецтехника. Всю ночь песко-соляной смесью городские артерии посыпали 13 машин.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, к минусовым температурам и смене погоды городские службы подготовились: для обработки улиц имеется необходимый запас песко-соляной смеси, техника готова и к уборке снега, и к откачке дождевой воды.

По данным синоптиков, сегодня, 18 ноября, в регионе ожидается облачная погода, на большей части территории небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, мокрого снега, снега, а также гололед. Ночью и утром — налипание мокрого снега. Местами ночью столбики термометра в области опускались до 10° мороза, днем воздух должен прогреться до +1…-4°.