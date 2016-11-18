Вашингтон, 18 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Специалисты из США, Австралии и Германии зарегистрировали одно из загадочных космических явлений — единичную мощную радиовспышку длительностью несколько миллисекунд. Радиоимпульс стал наиболее ярким за всю историю подобных наблюдений, сообщает издание EurekAlert!

333v.ru Космос

Чтобы «поймать» сигнал, астрофизики использовали два детектора, благодаря чему им удалось установить и примерную область Вселенной, откуда пришел сигнал, — это галактика VHS7. Кроме того, ученые отследили изменение длины волны импульса и поляризацию радиоволн, что позволит им измерить вариации магнитного поля между Землей и галактикой-источником.

Первый мощный космический сигнал, представляющий собой короткий радиоимпульс, зафиксировали в 2001 году с помощью радиотелескопа в Австралии. Параметры сигнала смогли обработать лишь к 2007 году, после чего подтвердили существование свыше 10 подобных вспышек. По мнению ряда ученых, их источником является нейтронная звезда, однако другие считают явление признаком существования внеземной цивилизации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские специалисты выяснили, что быстрые радиовспышки сопровождают всплески гамма-излучения, энергия которых может уничтожить все живое на Земле, если источник будет находиться, по космическим меркам, неподалеку. По своей мощности такое явление сопоставимо со взрывом сверхновой.