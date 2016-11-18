Москва, 18 ноября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Все первоочередные обязательства государства, прежде всего, социальные, будут профинансированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Независимо от внешнеэкономических изменений мы профинансируем в полном объеме все первоочередные обязательства государства», — сказал Силуанов.

В обсуждаемом в Госдуме проекте федерального бюджета на 2017−2019 гг. «несмотря на все ограничения, предусмотрено выполнение социальных обязательств».

«Предусмотрена индексация пенсий, пособий в соответствии с действующим законодательством, учтены необходимые расходы на повышение зарплат», — заверил министр.

Согласно проекту бюджета, доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей, расходы — 16,241 трлн рублей, дефицит — в 2,753 трлн рублей.