Варшава, 18 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. После отмены в Киеве в середине октября этого года показа фильма «Волынь» (повествует о геноциде поляков в ходе Волынской резни в 1943—1944 годах, организованном украинскими националистами) наступила очередь и для других польских деятелей искусства, сообщает портал Kresy.pl. В частности, это коснулось актрисы Анны Марии Грабиньской, выступающей несколько лет с моноспектаклем «Меня зовут Психея».

Личный архив актрисы Не видать Украины польской актрисе Грабиньской

Как сообщила актриса, несколько дней назад на Украине должны были пройти ее гастроли. Спектакль планировали представить на площадках Ивано-Франковска, Житомира, Каменец-Подольска, Кременчуга и Тернополя. «Мы уже были готовы тронуться в путь, как нам сообщили об отмене всех показов, приостановке продаж билетов, сняли афиши, отменили запланированное телевизионное интервью», — рассказала Грабиньская.

По ее словам, украинские коллеги сказали, что непосредственной причиной отмены спектаклей стал выход на экраны фильма «Волынь» и плохое отношение к Польше и полякам на Украине. Но официальных заявлений организаторы гастролей, тем не менее, не сделали. Как подчеркнула актриса, «я не понимаю, почему мой спектакль, который борется против межкультурных разделений, был расценен как детонатор или повод для дальнейших международных недоразумений».

Ситуацию прокомментировал глава Комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом Михал Дворчик: «Если на самом деле спектакли отменили из-за фильма «Волынь» — это был бы очень тревожный сигнал о том, что на Украине применяется цензура, а попытки цензурировать искусство никогда хорошим не заканчивались. На мой взгляд, это не имеет ничего общего с демократическими принципами правового государства, которым хочет быть Украина».

Возмущения не скрывает известный польский ксендз Тадеуш Исакович-Залесский. Он назвал отмену гастролей примером «узкого мышления». По его словам, фильм «Волынь» объективно показывает то, что случилось на Волыни. О нем можно, но устраивать репрессии в отношении прочих культурных мероприятий, организованных поляками, недопустимо. Ксендз напомнил, что недавно в Варшаве в престижном пресс-центре Foksal провели свои мероприятия члены украинского добровольного батальона «Азов». Получается, резюмировал Исакович-Залесский, «нацистской бандеровской организации содействуют в столичном центре — и никто не протестует. Зато на Украине цензурируют польское искусство!».