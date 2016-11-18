Москва, 18 ноября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В Москве растет число недовольных работой мэра Сергея Собянина: автомобилисты выступают против платной парковки, предприниматели жалуются на снос ларьков, жители критикуют замену асфальта на плитку, вырубку деревьев и массовое увольнение врачей. Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM президент Центра социальных и политических исследований («Аспект»), член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, политика градоначальника далеко не популярна среди москвичей, однако резких изменений ждать не приходится.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Недовольство, действительно, существует серьезное. Но это не значит, что есть такой человек, который сможет с ним конкурировать. Потому что власти Москвы делают все, чтобы претендентов не было», — сообщил Федоров. По его словам, Собянин, вероятнее всего, продлит срок своих полномочий после 2018 года.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что сложно делать прогнозы о том, будет ли действующий градоначальник баллотироваться на следующий мэрский срок.

Политолог указывает, что антипатия к управленцу столицей объяснима: граждане используют непростую сейчас в органах власти ситуацию и пытаются свести счеты с Собяниным: «Понятно, при таком разогретом информационном поле в борьбе с коррупцией и после недавних задержаний Улюкаева грех было бы не оживиться разным группам, которые не симпатизируют чиновникам».

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В то же время Мухин отмечает, что необходимо дождаться итогов проведения в столице чемпионата мира по футболу — 2018, на подготовку мероприятий которого направлена большая часть сил мэрии.

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«Вполне вероятно, что такая интенсивная подготовка к 2018-му является подарком москвичам. Безусловно, после перестройки центра города будет сформировано мнение. Надо подождать 2018 года», — считает эксперт.

В свою очередь, управляющий партнер центра правовых отношений Иван Хапалин отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что в ситуации с недовольством действиями действующего мэра Москвы необходимо понимать, что опасения явно преувеличены.

«Вероятность того, что Собянин настолько растеряет поддержку горожан, что вопрос о его отставке вынесут на городской референдум, стремится к нулю. Безусловно, есть отдельные вопросы, которые не могут не вызывать негатива у отдельных частей населения Москвы. Но необходимо помнить о том, что, во-первых, далеко не все зависит от мэра и его команды, а во-вторых, в кризисное время Собянин делает для Москвы по-настоящему много. Проблема с незаконными мигрантами — предмет ведения миграционной службы, которая отныне входит в структуру МВД. Вопросы здравоохранения и образования (несмотря на географическую близость Минобрнауки и мэрии Москвы) тоже больше относятся к федеральному ведению. Снос самостроев был обусловлен изменениями в федеральном законодательстве, а Москва лишь взяла на себя ответственность стать в этом смысле первопроходцем», — сообщил Хапалин.

К тому же эксперт подчеркнул, что, как уже неоднократно объясняли специалисты, снесенные здания в большинстве своем угрожали безопасности граждан, поскольку создавали большую нагрузку на сооружения метрополитена, находясь в непосредственной близости от вестибюлей станций метро. «За протестами определенной части населения отчего-то не видят положительных тенденций: развитой системы МФЦ, облагораживания и обустройства улиц, масштабных реформ дорожной инфраструктуры», — добавил он.

Хапалин подчеркнул, что в случае, если в 2018 году Собянин не будет баллотироваться в мэры Москвы повторно, то ему точно найдется место в федеральных структурах: «Стоит помнить, что это кадровый госслужащий с заслуживающим уважения послужным списком. Напомню, что в свое время Собянин возглавлял Администрацию президента России», — резюмировал он.

Напомним, Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. За 6 лет работа мэра вызывала много вопросов у жителей, среди которых расходы бюджета, нелегальная миграция, действия по разрушению исторического наследия, снос торговых павильонов, проведенная оптимизация систем образования и здравоохранения, рост платы за капремонт, повторяющиеся ремонтные работы в метрополитене, введение платной парковки, частая замена дорожного покрытия и другие.

Как ранее сообщало общественное движение «Моссовет», активисты протестных групп планируют обсудить отставку мэра весной 2017 года. Ссылаясь на данные в независимых опросах, активисты утверждают, что антирейтинг мэра города уже превысил 40%.

Среди основных планов — проведение тотальной ведомственной проверки деятельности градоначальника, организация серии митингов, а также массовый сбор подписей за отставку.