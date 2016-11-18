Москва, 18 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в начале торгов снизился к евро и доллару. Об этом свидетельствуют в понедельник, 18 ноября, данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Так, на открытии торгов Московской биржи (с 10:00 мск) доллар США повысился на 28 копеек и составил 65,08 рубля. Биржевой курс евро повысился на 20 копеек — до 69 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева заявила, что пара USD/RUB 18 ноября откроет торги гэпом вверх вблизи 65,20 и всё же попытается коснуться указанного уровня. «Свою роль в этом сыграет и резко укрепившийся после агрессивного выступления Джанет Йеллен доллар США. И довольно жесткие комментарии Обамы по поводу его позиции в отношении России и надежд на то, что Трамп продолжит «противостоять России, когда ее действия будут расходиться с нашими ценностями». И вероятность падения нефти обратно в район 46,00 долл./баррель», — сказала она.

Напомним, 17 ноября, выступая в Конгрессе, председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен заявила, что американская экономика сейчас демонстрирует устойчивые успехи и плавное ужесточение «может оказаться целесообразным». Её заявления укрепили ожидания повышения процентной ставки ФРС на заседании FOMC в декабре.