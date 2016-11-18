Йошкар-Ола, 18 ноября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Многодетные семьи Марий Эл просят президента и правительство РФ обязать власти республики выполнять социальные программы, действие которых региональное правительство приостановило на один год. Соответствующая петиция опубликована на одном из порталов гражданских инициатив.

Change.org Текст петиции

Речь в обращении идет об отмене субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство жилья, а также газификацию домов для многодетных. С 2017 года компенсационные выплаты из бюджета республики на эти цели будут приостановлены.

Авторы обращения отмечают, что таким образом 285 многодетных семей республики будут отброшены «на грань выживания». «В республике последние годы ведется геноцид многодетных семей. Те семьи, которые улучшают демографическую ситуацию в стране, которые растят и воспитывают будущих налогоплательщиков и защитников Родины, профессиональные родители, оказались ненужными своей республике. Поддержка многодетных семей сведена к минимуму: это компенсация 30% коммунальных платежей, которая рассчитывается по непонятным нормативам и поэтому никогда не покрывает реальных 30% платежей, компенсация проезда школьников в общественном транспорте, на сумму, на которую невозможно купить проездной ни на один вид транспорта и бесплатное питание для школьников, на сумму 25 руб. ежедневно (!)», — поясняют инициаторы обращения.

В тексте отмечается, что в 2016 году многодетным семьям Марий Эл не досталось даже медалей и орденов «Родительской Славы», которые вручаются достойнейшим семьям из всех регионов страны.

«Многодетные семьи и другие социально незащищенные категории населения — учителя, врачи в Республике Марий Эл вынуждены выживать», — пишут авторы. Цены на продукты питания и услуги в республике такие же, как в крупных регионах, но уровень социальной поддержки значительно ниже. «Нас убеждают, что в республике нет средств для исполнения своих обязательств. Но мы видим совсем иное. В столице республики, городе Йошкар-Ола, на глазах отстраивается богатая набережная с гранитными парапетами, мостами и памятниками. Республиканские министерства, ведомства переехали в новые здания. Был открыт даже Музей детства. А на реальную поддержку семей с детьми денег в бюджете Республики Марий Эл нет?», — говорится в тексте петиции.

Авторы обращения требуют отменить постановление правительства Марий Эл, которое останавливает действие ряда социальных программ. Обязать правительство региона своевременно и в полном объеме выделять из бюджета средства для погашения обязательств по договорам о предоставлении социальных выплат. Также обязать республиканские власти довести объем компенсаций за проезд, питание и оплату услуг ЖКХ до реальной стоимости.

Кроме президента и правительства России, петицию направят Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ.

На данный момент под обращением поставили подписи 246 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Марий Эл с 1 января 2017 года приостановили действие нескольких социальных программ, которые предполагают в основном возмещение части процентной ставки по кредитам из регионального бюджета.

До 2018 года остановят выплаты многодетным семьям на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым для строительства или приобретения жилья. Аналогичных выплат лишатся жители сельской местности. Приостановят выплаты по возмещению части процентной ставки по кредитам, привлекаемым на газификацию и водоснабжение. Учителя республики в течение следующего года не будут получать субсидии и компенсации на оплату первого взноса в рамках ипотечного кредитования. Лишатся выплат и граждане республики, жилье которых пострадало в результате ЧС природного характера.