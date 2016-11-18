Анкара, 18 ноября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала ордера на арест 103 научных сотрудников университета в Стабуле, подозреваемых в связях со сторонниками Фетхуллаха Гюлена, сообщает 18 ноября Reuters со ссылкой на телеканал NTV.

Ashely Moreno Арест

Правоохранительные органы проводят расследование в отношении преподавателей Технического университета Йылдыз. На данный момент задержаны 70 сотрудников университета.

Напомним, после неудавшегося военного переворота 2016 года более 32 тыс. человек находятся в тюрьмах, более 100 тыс. представителей силовых ведомств и гражданских правительственных организаций были уволены с работы. Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен отрицает свою причастность к июльскому путчу.